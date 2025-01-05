Adana’da böcek üretildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana’da böcek üretildi

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2024 yılında ormandaki zararlıları böceklere karşı biyolojik mücadele kapsamında 26 bin 488 faydalı böcek üretimi yapıp doğaya saldı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2024 yılında ormandaki zararlıları böceklere karşı biyolojik mücadele kapsamında 26 bin 488 faydalı böcek üretimi yapıp doğaya saldı.

Adana'da orman zararlısı böceklere karşı biyolojik mücadele yapan orman bölge müdürlüğü ekipleri binlerce faydalı böcek üretimi yaptı. Orman bölge müdürlüğü sosyal medyadan paylaştığı 2024 verilerine göre, müdürlük bünyesinde kurulu toplam 3 laboratuvarda, çam kese böceğine karşı 25 bin 174, Calosoma sycophanta, kabuk böceklerine karşı ise 724 Thanasimus formicarius ve 587 Temnochila caeurela böceği üretimi yapıldığı bilgisi verdi. Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri üretilen faydalı böceklerin zarar gören sahalara bırakılıp, zararlı böcek popülasyonunun baskılanarak doğal dengenin korunmasını sağlamaya çalışıyor.

Adana’da böcek üretildi

Adana’da böcek üretildi

Adana’da böcek üretildi

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