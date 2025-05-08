Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kaynak: AA
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana’da FETÖ davasında tutuksuz yargılanan ByLock kullanıcısı N.U., “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuzluk hali devam ediyor.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık N.U. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığını, FETÖ’nün mahrem imamlarıyla HTS irtibatının bulunduğunu, KHK ile kapatılan dernekte üyeliğinin olduğunu, örgütün sohbetlerine katıldığını ve hakkında tutarlı tanık beyanları ile teşhisler bulunduğunu belirtti. Savcı, N.U.’nun cezalandırılmasını talep etti.

Sanık N.U., mütalaayı reddederek FETÖ üyesi olmadığını, ByLock kullanımını kabul etmediğini ve beraat istediğini ifade etti.

Mahkeme, sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.

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