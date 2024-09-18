Adana'da çatıdan düşüp, hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Adana'da çatıdan düşüp, hayatını kaybetti

Adana'nın Feke ilçesinde komşunun ev inşaatına yardıma giden 65 yaşındaki Hakkı Duru, çatıdan düşerek yaşamını yitirdi.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tenkerli Mahallesi Soğukpınar mevkisinde meydana gelen olayda, komşusunun ev inşaatına yardım etmek için öğle saatlerinde evden çıkan Hakkı Duru, akşam evine dönmedi.

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Telefonla Duru'ya ulaşamayan eşi, evin 500 uzağındaki komşusunun inşaatına gitti. Burada Duru'yu yerde yaralı halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Duru'nun çatıda çalıştığı sırada düşerek hayatını kaybettiğini belirledi. Duru'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.

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