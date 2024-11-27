Adana’da çekyatın içerisinden silahlar çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana’da çekyatın içerisinden silahlar çıktı

Adana’nın Seyhan ilçesinde polis bir evde çok sayıda silah var ihbarı üzerine harekete geçti. İddia edilen eve yapılan baskında polis, çekyatın altında gizlenmiş bir av tüfeği ve 6 adet ruhsatsız tabanca buldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kavaklı Mahallesi'ndeki bir müstakil evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada evin salonundaki çekyatın altına gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda Ö.A., gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Ö.A., ifadesinde, "Silahları bir süre önce sokakta buldum. Eve getirip, çekyatın altında saklıyordum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Adana’da çekyatın içerisinden silahlar çıktı

Adana’da çekyatın içerisinden silahlar çıktı

Adana’da çekyatın içerisinden silahlar çıktı

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