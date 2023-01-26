Adana'da cenazeye giden aile kaza yaptı: 1'i ağır, 3 yaralı

Kaza 23.00 saatlerinde ilçeye bağlı Çukurköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden Mersin’deki kardeşinin cenazesine giden Mehmet Benli (68) yönetimindeki köprünün altından geçeceği sırada duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü ve araçta yolcu konumunda bulunan Esme Benli (64) ve Hanifi Benli (62) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Esme ve Hanifi Benli ambulanslarla Kozan Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Esme Benli (68) Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Araç sürücüsü ayakta tedavi edilirken jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı. (İHA)