Adana'da cezaevi çıkışı kutlaması silahlı yapıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde cezaevinden tahliye olan bir kişi, evine dönerken arkadaş ve akrabaları tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. 19 Mayıs Mahallesi'nde gerçekleşen kutlamada, çok sayıda kişi tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, mahalledeki kutlamanın boyutunu gözler önüne serdi. Olayın ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu gelişmeyi ihbar kabul ederek, şüpheli kişilerin tespit edilmesi ve yakalanması için harekete geçti.

Kutlama sırasında geliştirilen müzikli atmosfer ve meşale yakılarak yapılan gösteriler, mahallede kısa sürede dikkat çekti. Ancak, silahların kullanılması olayın güvenliğini tehdit etti ve vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından, güvenlik güçleri olayın daha fazla büyümesini engellemek için hızlı bir şekilde çalışmalara başladı.

Yetkililer, sosyal medya üzerinden yayılan bu tür görüntülerin tehlikeli olduğunu belirterek, kutlamaların daha güvenli bir şekilde yapılması gerektiğinin altını çizdi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü, olaya karışan kişilerin kimliklerini tespit ettikten sonra yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.