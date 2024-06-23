Adana’da çocukların tehlikeli oyunu. Sulama kanalında serinliyorlar

Kaynak: İHA
Adana’da çocukların tehlikeli oyunu. Sulama kanalında serinliyorlar

Adana’da çocuklar yaz sıcağında serinlemek için tehlikeli bir oyun oynuyor. Sulama kanalına giren çocukların akrobatik hareketlerle takla attığı görüldü.

Takla atarak kanala atlayan çocuklar, "Biz kimseden korkmayız. Yüzmeyi bilmeyenler boğuluyor" dedi. Kanalda yüzerken boğulmaktan korkmadıklarını ifade eden çocuklar köprüden atlarken adeta uçtuklarını belirterek, "Biz de Adana havayollarıyız" şeklinde konuştu.

Yıllardır kanallarda yüzdüklerini belirten Mustafa Aslan, "Biz Adanalıyız. Ne yapalım? Yüzüyoruz. Adana 50 derece, yanıyor buralar. Tehlike bizim adımız. Biz Adanalıyız. Biz kimseden korkmayız. Yüzmeyi bilmeyenler boğuluyor. Herkes yüzüyor, yüzmeyi bilen boğulmaz. Havuzdan daha iyi. Bir havuza giriyoruz 50-60 kişi. Buradaki akıntı suyu en azından daha temiz" diye konuştu.

Belediyelere havuz çağrısında bulunan çocuklardan Ahmet Demir ise, "Adana sıcak, yanıyoruz. 6 yıldır yüzüyorum. Yüzmeyi bilmeyenler boğuluyor. Kaç kere çocuk kurtardılar. Havuzlar pahalı, belediye yaparsa gideriz ve çok seviniriz. Arkadaşlarımız boğuluyor, ölüyor ama yüzmeyi bilen boğulmaz ki. Türk Hava Yolları varsa biz de Adana havayollarıyız" ifadelerini kullandı

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