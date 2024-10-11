Adana'da damat dehşeti! kayınpederinin evine molotofla saldırdı

Kaynak: DHA / İHA
Adana'da damat dehşeti! kayınpederinin evine molotofla saldırdı

Adana'da Eren Ö., kardeşi Mert Ö. ile birlikte evi terk eden eşi Fadime Ö.’yü darbetti. Kadının sığındığı kayınpederi Osman G.’nin evini molotof kokteyli ile kundakladı.

Adana'da eşinden şiddet gördüğü için babasının evine sığınan kadın büyük dehşet yaşadı.

Koca ve erkek kardeşi, kayınpederini evine molotoflu saldırıda bulundu. Saldırı saniye saniye görüntülendi. Şahıs ve kardeşi gözaltına alındı.

aw305726-01.jpg

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN BABASINA SIĞINMIŞTI

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddet gördüğü gerekçesiyle evini terk eden Fadime Ö., babası Osman G.'nin evine geldi.

Duruma sinirlenen kadının eşi Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö. akşam saatlerinde eve gelip Fadime Ö.’yü darp etti. Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö, daha sonra kadının sığındığı eve molotof kokteyli attı.

aw305726-02.jpg

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Saldırıda evde kısmi hasar oluşurken yaralanan Fadime Ö., hastaneye kaldırıldı. Fadime Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken saldırgan kardeşler gözaltına alındı. Öte yandan saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Son Haberler
Almanya'da sinema salonunda silah sesleri duyuldu
Almanya'da sinema salonunda silah sesleri duyuldu
Kaza yapan kamyon vinçle kaldırılırken zincirleme kaza meydana geldi
Kaza yapan kamyon vinçle kaldırılırken zincirleme kaza meydana geldi
Lübnan'dan tahliye edilen sivilleri taşıyan gemi Mersin'e ulaştı
Lübnan'dan tahliye edilen sivilleri taşıyan gemi Mersin'e ulaştı
İktisatçı Mahfi Eğilmez’den işsizlik yorumu: Veriler işsizliğin azaldığını göstermiyor
İktisatçı Mahfi Eğilmez’den işsizlik yorumu: Veriler işsizliğin azaldığını göstermiyor
Hatay Dörtyol'da 11 köpek ölüsü bulundu
Hatay Dörtyol'da 11 köpek ölüsü bulundu