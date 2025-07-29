Adana'da dehşet dolu gece! Cani baba, kızı ve eşini tabancayla katletti!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana'da dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Cani baba, tartıştığı kızı ve eşini tabancayla katledip ardından intihar etti. Olay sırasında diğer kız çocuğu kurşunlardan kaçarak canını kurtardı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Adana Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp ve Merve Verimli çifti evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Adana'da dehşet dolu gece! Cani baba, kızı ve eşini tabancayla katletti!

Tartışmanın büyümesi üzerine Eyüp Verimli, tabancayla önce eşi Merve Verimli'ye, ardından kızı Elif Verimli'ye ateş etti. Yardım çığlıkları atan anne ile kızı, kurşunların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

Adana'da dehşet dolu gece! Cani baba, kızı ve eşini tabancayla katletti!​​​​​​​

Bu sırada evde bulunan çiftin diğer kız çocuğu Eda Verimli ise koşarak babasının kurşunlarından kurtuldu. Eyüp Verimli, daha sonra silahı kendine doğrultarak ateşledi.

Adana'da dehşet dolu gece! Cani baba, kızı ve eşini tabancayla katletti!​​​​​​​

Silah sesleri ve evden yükselen yardım çağrıları üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'da dehşet dolu gece! Cani baba, kızı ve eşini tabancayla katletti!​​​​​​​

Eve giren sağlık görevlileri, Eyüp, Merve ve Elif Verimli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana'da dehşet dolu gece! Cani baba, kızı ve eşini tabancayla katletti!​​​​​​​

Olayın yaşandığı sitenin önünde toplanan yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Adana'da dehşet dolu gece! Cani baba, kızı ve eşini tabancayla katletti!

Adana'da dehşet dolu gece! Cani baba, kızı ve eşini tabancayla katletti!

Adana'da dehşet dolu gece! Cani baba, kızı ve eşini tabancayla katletti!

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