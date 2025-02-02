Adana'da deprem (2 Şubat 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Adana'da deprem (2 Şubat 2025)

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 05.28'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.28'de merkez üssü Saimbeyli olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliği ise 11.9 kilometre olarak ölçüldü. Depremin yüzeye yakın bir yerde meydana gelmesi nedeni ile sarsıntı şiddetli hissedildi.

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