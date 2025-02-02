Adana'da deprem (2 Şubat 2025)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.28'de merkez üssü Saimbeyli olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliği ise 11.9 kilometre olarak ölçüldü. Depremin yüzeye yakın bir yerde meydana gelmesi nedeni ile sarsıntı şiddetli hissedildi.