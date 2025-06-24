Adana'da deprem (24 Haziran 2025)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; saat 07.09'da Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.

AFAD, Adana'da saat 07.09'da 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini bildirdi. Depremin yerin 6.96 km altında gerçekleştiği isse aktarıldı. Depreme ilişkin herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, çevre illerden de hissedildiği belirtiliyor.

YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediğini açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Adana Saimbeyli'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.