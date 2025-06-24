Adana'da deprem (24 Haziran 2025)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; saat 07.09'da Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 24, 2025
YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) https://t.co/rkMvsZpohy
24.06.2025, 07:09:39 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD, Adana'da saat 07.09'da 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini bildirdi. Depremin yerin 6.96 km altında gerçekleştiği isse aktarıldı. Depreme ilişkin herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, çevre illerden de hissedildiği belirtiliyor.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 24, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2025-06-24
Saat:07:09:40 TSİ
Enlem:38.02722 N
Boylam:36.17917 E
Derinlik:6.96 km
Detay:https://t.co/V4C62N3D2B@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediğini açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Adana Saimbeyli'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.