Adana'da deprem! (27 Ekim 2024)

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bilgilerine göre, Adana'nın Kozan ilçesinde 5 şiddetinde deprem meydana geldi.

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AFAD, depremin saatini 20.07 olarak açıkladı.

Merkez üssü Kozan ilçesi olarak belirlenen deprem, yerin 20.13 kilometre derinliğinde meydana geldi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ardından yaptığı açıklamada ilk bilgilere göre olumsuz durum bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamadı "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum olmamakla birlikte, il müdürlüğü ekiplerimiz saha çalışmasına başladılar. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgilendirmesini yaptı.

ADANA VALİSİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan merkezli 5 büyüklüğündeki depremin sonrasında yaptığı açıklamada kentte herhangi bir olumsuzluğun olmadığını duyurdu.



Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07’de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Adana il merkezinin yanı sıra çevre illerde hissedildi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak "Kozan merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş olup, an itibarı ile tespit edilen olumsuz bir durum yoktur. Geçmiş olsun Kozan, Allah beterinden korusun" ifadelerini kullandı.