Adana'da deprem

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2025-09-09
Saat:21:05:56 TSİ
Enlem:37.77056 N
Boylam:36.19222 E
Derinlik:6.99 km
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin saat 21.05'de yaşandığını bildirdi. Merkez üssü Saimbeyli ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.