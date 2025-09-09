Adana'da deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 21.05'de yaşandığını bildirdi. Merkez üssü Saimbeyli ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.

