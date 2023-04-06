Adana’da depremzedelere yönelik kadın yaşam merkezi kurulacak

ANKA'da yer alan habere göre, çalışmanın planlayıcısı Kadın Koalisyonu, Türkiye genelinde çeşitli alanlarda kadın çalışmaları yürüten dernek, vakıf, kooperatif ve gruptan oluşan 150 bileşenli bir platform olarak 20 yıldır çalışmalarına devam ediyor. Platform, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yerelde, ulusalda ve uluslararası alanda savunuculuk, izleme ve lobicilik faaliyetleri yürütüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında afet bölgesindeki ihtiyaçlarla kaynakları buluşturmak üzere Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı kuruldu. Bu kapsamda, yol haritası belirlendi; afet alanında destek çalışmaları ve savunuculuk grupları oluşturuldu.

Bu süreçte ilk olarak Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV), Kadın Koalisyonu'nun afet bölgesinde ve yerleştirme yapılan illerde ihtiyaçlara ve hak ihlallerine yönelik tespit, koruma ve önleme çalışmalarını destekledi. Bu çalışmalarla birlikte “Kadın Yaşam Merkezi Uygulama Modelleri” de geliştirilmeye başlandı. Bu kapsamda ilk Kadın Yaşam Merkezi’nin Adana’da kurulması planlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığında kurulacak merkezde, mevcut hizmet alanlarının kapsayıcılık ve kadınların ihtiyaçları gözetilerek değerlendirilmesi ve bu alanların merkez içerisinde düşünülen fonksiyonlarla desteklenerek kapsayıcılığının ve ihtiyaca cevap üretme kapasitesinin arttırılması hedefleniyor.

Kadın Yaşam Merkezleri aracılığıyla, depremzede kadınların temel ihtiyaçlara, ekonomik, istihdam ve sosyal desteğe erişimini sağlamak, afet acil durumlarında kadınların maruz kalabileceği olası istismar ve şiddete karşı koruyucu ve önleyici çalışmaların yapılması, dayanışma ve sosyalleşme ortamlarında bir araya gelmeleri aynı zamanda çamaşır yıkama ve duş ihtiyaçlarını giderecek mekanların da kurulması tasarlanıyor.