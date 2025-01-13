Adana'da düğün eğlencesi kanlı bitti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'da düğün eğlencesi kanlı bitti

Adana'nın Kozan ilçesinde 9 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla yaşam mücadelesi veriyor. Düğün eğlencesinde kan döküldü. Havaya ateş açılan görüntüler ortaya çıktı.

Adana Kozan ilçesinde Turgutlu Mahallesi'nde 11 Ocak günü akrabasının düğününe geldiği sırada havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki Kemal Kızgın yaralanmış, Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Çocuğun durumunun kritik olduğu ve hayatta kalma mücadelesi verdiği öğrenildi.

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Düğünde gelin damadın yakınları ve çocuklar alanda oynarken havaya ateş açıldığı görüntüler ortaya çıktı.

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Düğün sanatçısının defalarca silah sıkılmasın diye anons ettiği öğrenilirken piste yakın yerde sıkılan silah ve düğün sanatçısının kulaklarını kapadığı anlar cep telefonu ile anbean kaydedildi.

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Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.

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