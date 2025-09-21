Adana’da düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Kaynak: DHA
Adana’da düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yüksekören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre düğün sırasında taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, İlhan Can A. bıçaklanarak, Ahmet Can A. ise başına aldığı darbelerle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Son Haberler
30 yıllık taksici direksiyon başında katledildi
30 yıllık taksici direksiyon başında katledildi
Şehit ailesini dolandıran vicdansızlar yakalandı
Şehit ailesini dolandıran vicdansızlar yakalandı
Adana’da düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Adana’da düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Klasik otomobil direğe ok gibi saplandı
Klasik otomobil direğe ok gibi saplandı
Polisi görünce kaçan alkollü sürücü fidanlığa daldı
Polisi görünce kaçan alkollü sürücü fidanlığa daldı