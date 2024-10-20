Adana'da dumanları göğü kapladı

Adana'da bu sene 8.'si düzenlenen "Uluslararası Adana Lezzet Festivali"nde en yoğun ilgiyi kebap görüyor. Adana kebapların dumanları adeta gökyüzünü kaplarken vatandaşların kebapçıların önünde oluşturduğu metrelerce kuyruk da dron ile görüntülendi.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Merkez Park'ta son gününde büyük bir coşkuyla devam ediyor.

KEBAPÇILARDA KUYRUK

Festival alanına Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelenler, Adana lezzetlerini tadarken, çeşitli etkinliklerde de eğlenceli vakit geçirdi. Festivalde en yoğun ilgiyse her zaman olduğu gibi Adana kebaba gösterildi.

GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

Vatandaşlar kebapçıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca Adana kebapların pişirildiği mangallardan çıkan dumanlar adeta gökyüzünü kapladı. Ayrıca kebapçılar önünde yaklaşık 100 metre kuyruk oluştu. Kuyruk, dron ile de görüntülendi. Festival, hem esnafı hem de vatandaşları mutlu etti.

"ADANA KEBABINA DOYULMAZ"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan kebapçı Yaşar Aydın, herkesin mutlu olduğunu belirterek, "Dumana gel, dumana diyoruz. İzdiham var. Kuyruk 100 metreyi geçti. 500 metreye doğru gidiyor. Havayı duman kapladı. Havalimanımızın buradan gitmesinin nedeni kebap dumanımızmış. Festival almış başını gidiyor. Herkes mutlu, bizler mutluyuz. Adana kebabına doyulmaz. Sadece o öğünlük doyarsın. Adana kebabı sabah kahvaltıda, akşam yatarken dahi yersin. Festival alanı çok güzel. Herkes yemek yediğinde mutlu oluyor" dedi.

Hatay'dan festivale gelen Mehmet Hanbay ve Hülya Hanbay çifti festivali çok beğendiklerini, kebap için de bir süre kuyrukta beklediklerini söyledi.

"KEBAP İÇİN SIRA BEKLEDİK AMA DEĞDİ"

Ankara'dan festivale gelip kebap yiyen Ali Carti ise, "Festivali çok güzel buldum. Zaten yemeğin olduğu her şey çok güzeldir. Çok beğendik. Kebap için sıra bekledik ama değdi" ifadelerini kullandı.

Festival akşam 22.00'da sona erecek.