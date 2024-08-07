Adana'da düşen helikopterin sudan çıkarılması çalışmalarında sona yaklaşıldı

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, enkazı balon sistemiyle 38 metreden 10 metreye çıkarmayı başardı.

Yangın söndürme helikopteri baraja düştü

Olay, 2 Ağustos’ta Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde meydana geldi. Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alarak orman yangınına müdahale eden yangın söndürme helikopteri, barajdan su aldığı sırada düştü. Helikopterdeki 5 kişilik mürettebat, kazanın ardından yüzerek kurtulmayı başardı ve botlarla kıyıya çıkarıldı. Orman yangını ise diğer ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı. Hastaneye kaldırılan mürettebat, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Detaylı planlama ve kurtarma çalışmaları

Kazanın ardından su altındaki enkazın çıkarılması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Ankara ve Adana'dan bölgeye sevk edilen JAK ve SAK ekipleri, su altı robotunun yardımıyla 38 metre derinlikteki 'Mi-8' tipi yangın söndürme helikopterinin enkazına ulaştı. Enkazın çıkarılması için barajdaki su seviyesinin 10-15 metre azaltılması ve balon sistemiyle yüzeye yaklaştırılması planlandı. Dalgıçlar, balonların helikoptere nasıl bağlanacağı konusunda detaylı planlar yaptı ve kurulum çalışmalarına başladı. JÖAK ve SAK timleri, botlarla helikopterin bulunduğu bölgeye ulaştı.

Helikopter yüzeye yaklaştırıldı

Helikopterin çıkarılması için baraj gölünün su seviyesi düşürüldü ve enkaz, 12 ton yük kapasitesine sahip 7 kaldırma balonuyla yüzeye yaklaştırıldı. Sualtı ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda, helikopter enkazı 38 metreden 10 metreye çıkarıldı. Helikopterin bugün motorlu botlar yardımıyla baraj gövdesine sürüklenerek, 200 tonluk vinç yardımıyla karaya çıkarılması bekleniyor.