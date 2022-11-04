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Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 23:52
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Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
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Kaza, saat 22.00 sıralarında D-750 Jandarma kırmızı ışıklarında meydana geldi. Ankara istikametinden Adana istikametine gitmekte olan Ramazan E. (25) yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mevlüt Ö. yönetimindeki araca arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Gazal E. (61), Şükran E. (32), Ela Ö. (8), Elif Ö. (8) ve Eylül Ö. (9) yaralandı. Yaralılar Pozantı 80. Yıl devlet hastanesine kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü Ramazan E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (İHA)

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