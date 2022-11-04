﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında D-750 Jandarma kırmızı ışıklarında meydana geldi. Ankara istikametinden Adana istikametine gitmekte olan Ramazan E. (25) yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mevlüt Ö. yönetimindeki araca arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Gazal E. (61), Şükran E. (32), Ela Ö. (8), Elif Ö. (8) ve Eylül Ö. (9) yaralandı. Yaralılar Pozantı 80. Yıl devlet hastanesine kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü Ramazan E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (İHA)