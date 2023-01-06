Adana'da ekmek bugün zamlandı. Fiyat artışlarına yetişemiyoruz

Milli Gazete'nin haberine göre, Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 4 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zam yapılarak 5 TL olarak belirlendi.
Zamlı ekmek satışına bugünden itibaren başlandı.
Ekmek zammında un, maya, elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarının sürekle artmasının etken olduğu belirtildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.