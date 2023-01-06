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Adana'da ekmek bugün zamlandı. Fiyat artışlarına yetişemiyoruz

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 10:18
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Adana'da ekmeğe zam

Adana'da ekmek bugün zamlandı. Fiyat artışlarına yetişemiyoruz
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Milli Gazete'nin haberine göre, Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 4 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zam yapılarak 5 TL olarak belirlendi.

Zamlı ekmek satışına bugünden itibaren başlandı.

Ekmek zammında un, maya, elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarının sürekle artmasının etken olduğu belirtildi.

 

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