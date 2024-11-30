Adana’da ekmek imalathanesine silahlı saldırı: 4 yaralı var

Adana'da motosikletli şüpheliler tarafından ekmek imalathanesine yapılan silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen motosikletli şüpheliler ekmek imalathanesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında işyerinde bulunan Azad D., Osman Ö., Umut A. ve Cuma Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.