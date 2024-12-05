Adana'da ekonomik sıkıntı çeken fırın işçisi kızgın pekmezi başından dökerek intihara kalkıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana'nın Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde, bir fırın çalışanı, simit üretiminde kullandığı kızgın pekmezi başından aşağı dökerek ağır yaralandı. Bu üzücü olay, sabah saatlerinde meydana geldi ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada, simit üreten fırında çalışan kişi, elleri yanmasın diye bezle tuttuğu tencereyi dikkatlice kaldırırken beklenmedik bir şekilde dengesi bozuldu.

Tenceredeki kaynar pekmez başına ve vücuduna döküldü. Aniden yere yığılan çalışanın yardımına iş arkadaşları koştu ve hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yanıklarla mücadele eden çalışanı hızla hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralı olan işçi, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. O anlar, fırının güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

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Fırın çalışanın bir süredir borçları olduğu ve bu nedenle ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.

Yetkililer, olayın nedeni hakkında detaylı bir inceleme başlattı ve çalışmalar devam ediyor.

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Bu tür iş kazalarının önüne geçilmesi adına, iş güvenliği önlemlerinin artırılması ve çalışanların psikolojik destek almalarının önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

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