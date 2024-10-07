Adana'da el bombası paniği

Kaynak: DHA
Adana'da el bombası paniği

Adana'nın Seyhan ilçesinde yol kenarında bir el bombası bulundu. Polis ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı ve olayla ilgili araştırma başlattı.

Adana’da Kent Meydanı yakınlarında büyük paniğe neden olan bir olay yaşandı. Sucuzade Mahallesi’nde, kent meydanına yakın bir noktada bulunan yolda park halinde duran bir otomobilin önünde el bombası gören yurttaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, pimi çekilmemiş halde bulunan el bombası, çevredeki vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, güvenlik önlemlerini aldı ve bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Kent Meydanı gibi yoğun bir alanda meydana gelen bu olay, bölgedeki hareketliliği durdurdu ve geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu.

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