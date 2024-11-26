Adana’da elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Abdullah D. (20) yönetimindeki elektrikli bisiklet, kırmızı ışıkta geçerken, yeşil ışıkta geçen Deniz E.'nin kullandığı 01 UF 025 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletin sürücüsü Abdullah D., yolcu konumundaki Luay İ. (23) ve Şükriye Düveci (16) yola savruldu.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Abdullah D. ve Luay İ., Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Şükriye Düveci özel hastaneye götürüldü. Düveci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazaya karışan Deniz E.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.