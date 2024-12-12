Adana’da eşinin tabancasıyla vurulan genç kadın öldü: Şüpheli olayda şok görüntüler ortaya çıktı

Olay, 8 Aralık günü meydana geldi. İddiaya göre, Günay Sena S., eşi İbrahim S.’nin cep telefonunda bir kadından gelen mesajı gördü ve çift arasında tartışma çıktı. Bu tartışma sırasında İbrahim S.’ye ait tabanca ateş aldı ve Günay Sena S. göğsünden vuruldu. İbrahim S., eşini kucağına alarak apartmanın dışına çıkarmaya çalıştı, ancak genç kadın yere düştü. İbrahim S., eşinin yarasına tampon yaparak müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran kadını tekrar hayata döndürmek için müdahalede bulundu ancak genç kadın hastanede hayatını kaybetti.

"İNTİHAR ETTİ, BEN ÖLDÜRMEDİM" İDDİASI

Polis tarafından gözaltına alınan İbrahim S., ifadesinde eşinin telefonundaki mesaj nedeniyle sinirlendiğini ve kendi silahıyla intihar ettiğini ileri sürdü. Ancak Günay Sena S.’nin ailesi, olayın cinayet olduğunu savundu. Aile, kızlarının daha önce defalarca İbrahim S. tarafından darbedildiğini ve bu nedenle uzaklaştırma kararları aldırdıklarını belirterek savcılığa delil sundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İbrahim S., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, el svapları ve olay yerindeki deliller üzerinde incelemelerini sürdürüyor. Günay Sena S.’nin ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak kapsamlı soruşturma sonunda netlik kazanacak.