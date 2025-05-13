Adana'da esrarengiz olay! Çöpteki kafatasının sırrı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Adana’da çöpte bulunan insan kafatasının sırrı çözüldü. Kafatasının doktor G.S.’nin eşinin temizlik sırasında attığı ortaya çıktı. G.S., öğrenciyken eğitim için aldığı kafatası nedeniyle adli kontrolle serbest bırakıldı.

Esrarangiz olay, 9 Mayıs saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

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Sitenin apartman görevlisi İsa Kaplan (40), dairelerden topladığı çöpleri dökmek için Mavi Bulvar'daki konteynerinin yanına gitti.

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KAĞIDA SARILI İNSAN KAFATASI BULDU

Mahallesindeki küçükbaş hayvanları beslemek için çöpte bayat ekmek arayan Kaplan, poşetlerden birinde kağıda sarılı insan kafatası buldu.

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ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Paniğe kapılan Kaplan, durumu sitenin güvenlik görevlisine söyledi. İhbar üzerine bölgeye giden olay yeri inceleme ekibi, yapılan çalışmanın ardından kafatasını Adana Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

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SEMİNERDEN DÖNDÜKTEN SONRA POLİSE GİTTİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kafatasının bulunduğu çöp poşetinin, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. G.S.'nin, evde temizlik yapan öğretmen eşi G.I.S. tarafından atıldığı belirlendi. Bu sırada Van'daki bir seminerde olduğu öğrenilen G.S., kente dönüp, haberleri gördükten sonra emniyete gitti.

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KAFATASINI, ÖĞRENCİYKEN EĞİTİM İÇİN ALMIŞ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu 1994 yılında Hatay'ın Samandağ ilçesine giden G.S.'nin, bir mezarlık görevlisinden eğitimde kullanmak için kafatasını aldığı ortaya çıktı. G.S.'nin, bu zamana kadar kafatasını evinde sakladığı, kime ait olduğunu bilmediği belirtildi.

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"EĞİTİM AMAÇLI KULLANDIM"

Emniyetteki ifadesinde, "Eğitim amaçlı kullandım. Bundan sonraki öğrencilerin de işine yarayabileceğini düşündüğüm için saklıyordum" diyen G.S., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adli Tıp Kurumu'ndaki kafatasında incelemenin sürdüğü bildirildi.

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