Adana’da evlat vahşeti: Annesini boğazından defalarca bıçaklayıp öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana’da evlat vahşeti: Annesini boğazından defalarca bıçaklayıp öldürdü

Adana'da bir şahıs, kebapçıda çalışan annesini boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan katilin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kebapçıda bulaşıkçı olarak çalışan Zukaa Mahmoud (44), her zamanki gibi erken saatte iş yerine geldi. Kısa bir süre sonra dükkana gelen oğlu A.B. (24), tezgâhtaki bıçağı alıp annesine saldırdı. Annesini defalarca bıçaklayan ve boğazını kesen zanlı dükkandan kaçtı.

Adana’da evlat vahşeti: Annesini boğazından defalarca bıçaklayıp öldürdü

Saldırı seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Zukka Mahmoud'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, cinayetin ardından kaçan katil zanlısı A.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana’da evlat vahşeti: Annesini boğazından defalarca bıçaklayıp öldürdü​​​​​​​

Anne Mahmoud'un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana’da evlat vahşeti: Annesini boğazından defalarca bıçaklayıp öldürdü​​​​​​​

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana’da evlat vahşeti: Annesini boğazından defalarca bıçaklayıp öldürdü

Adana’da evlat vahşeti: Annesini boğazından defalarca bıçaklayıp öldürdü

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