Adana’da evlerinde cephanelik ve çelik yelek çıktı! ‘Şok olduk, silahlar bizim değil'

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana’nın Seyhan ilçesinde polis, bir evde çok silah olduğu bilgisi üzerine 2 katlı bir eve düzenlediği operasyonda valiz içinde 19 adet ruhsatsız tabanca, çelik yelek, ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kardeş gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Onur Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi sonrası harekete geçti.

Ekipler, Mehmet D. ile kardeşi Şerif D.'nin (42) yaşadıkları 2 katlı eve operasyon düzenledi. Adreste arama yapan polis, merdiven boşluğundaki eşyaların arasındaki valizin içinde 11 ruhsatsız tabanca, 34 şarjör, ruhsatsız av tüfeği, 19 tabanca parçası, çelik yelek ile 4 mermi ele geçirdi.

Mehmet D. ile Şerif D. gözaltına alındı. Mehmet D., ifadesinde, "Konuyla bir ilgimiz yok. Polis, silahları çıkarınca şoke olduk, şaşırdık" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D. ile Şerif D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Adana’da evlerinde cephanelik ve çelik yelek çıktı! ‘Şok oldu, silahlar bizim değil!

Adana’da evlerinde cephanelik ve çelik yelek çıktı! ‘Şok oldu, silahlar bizim değil!

Adana’da evlerinde cephanelik ve çelik yelek çıktı! ‘Şok oldu, silahlar bizim değil!

Adana’da evlerinde cephanelik ve çelik yelek çıktı! ‘Şok oldu, silahlar bizim değil!

Adana’da evlerinde cephanelik ve çelik yelek çıktı! ‘Şok oldu, silahlar bizim değil!

Adana’da evlerinde cephanelik ve çelik yelek çıktı! ‘Şok oldu, silahlar bizim değil!

Adana’da evlerinde cephanelik ve çelik yelek çıktı! ‘Şok oldu, silahlar bizim değil!

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