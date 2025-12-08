Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda evden cephanelik çıktı. Çiftçilik yapan Özkan F.’nin Yüreğir ilçesi Kaşlıca Mahallesi’ndeki evinde çok sayıda silah olduğu bilgisi üzerine operasyon yapıldı.

Savcılığın arama kararı vermesinin ardından operasyon düzenleyen polis, evde yaptığı aramada mutfaktaki eşyaların arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda mermi buldu.

Evin bahçesinde şüphelenilen bölgeyi kazan polis, toprağa gömülü halde el bombası ve cam kavanozda el yapımı patlayıcı ele geçirdi.

Operasyon kapsamında Özkan F. gözaltına alındı.

‘BAŞKASI GÖMMÜŞ OLABİLİR’

Emniyete götürülen Özkan F., sorgusunda, ise kendini “Silahlar uzun süreden beri evde duruyor. Toprağın altından çıkan patlayıcı ve el bombasından haberim yok. Bahçeye başkası gömmüş olabilir” şeklinde savundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan F., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ele geçirilen silah, el bombası ve patlayıcı ise incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.