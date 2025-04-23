Adana'da feci kaza! 22 yaşındaki baba öldü, eşi ve bebeği yaralandı

Kaynak: İHA
Adana'da feci kaza! 22 yaşındaki baba öldü, eşi ve bebeği yaralandı

Adana’da motosikletin sulama kanalına düşmesi sonucu 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti, eşi ve 2 yaşındaki oğlu ise yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi’nde meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre Yakup Kaya yönetimindeki motosiklet, üzerinde 21 yaşındaki Güllü Kaya ve çiftin 2 yaşındaki oğulları Muhammed Ayaz Kaya ile birlikte seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

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Olaya şahit olanlar hemen suya girerek aileyi sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan aile, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Yakup Kaya kurtarılamadı. Güllü Kaya ve Muhammed Ayaz’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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