Adana’da feci kaza: Anne ve oğluna çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana’da feci kaza: Anne ve oğluna çarptı

Adana’da yaya geçidinde oğlu ile anneye bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen anne ile oğluna arkadan gelen bir başka otomobil daha vurdu. İki otomobilin çarptığı kazada yaralanan anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Ali K. idaresindeki 51 ACU 019 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Rovva Hammud ile oğlu Emirhan Hammud'a çarptı. Aynı yöne giden Resul K. yönetimindeki 01 AI 6775 plakalı otomobil de yola savrulan anne ve oğlunun üzerinden geçti.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Rovva Hammud Çukurova Devlet Hastanesi'ne, oğlu Emirhan ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücüler ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Tedaviye alınan anne ile oğlunun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Adana’da feci kaza: Anne ve oğluna çarptı

Adana’da feci kaza: Anne ve oğluna çarptı

Son Haberler
Böyle vahşet görülmedi! Karısını baltayla öldürdü
Böyle vahşet görülmedi! Karısını baltayla öldürdü
CHP'li Bakıroğlu ile Bakan Tekin birbirine girdi. Bütçe görüşmelerinde yalancı tartışması
CHP'li Bakıroğlu ile Bakan Tekin birbirine girdi. Bütçe görüşmelerinde yalancı tartışması
MHP'den üçüncü "Vakit tamam" paylaşımı
MHP'den üçüncü "Vakit tamam" paylaşımı
Erdoğan Bahçeli görüşmesi başladı
Erdoğan Bahçeli görüşmesi başladı
Malatya'nın Kale ilçesinde deprem (14 Kasım 2024)
Malatya'da deprem!