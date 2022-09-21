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Adana’da feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Adana’da meydana gelen trafik Ferhat Şahbaz isimli vatandaş hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 07:53
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Adana’da feci kaza. Ferhat Şahbaz hayatını kaybetti

Adana’da feci kaza: 1 ölü 1 yaralı
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İHA’nın haberine göre olay Adana’nın Kozan İlçesinde meydana geldi.

İddialara göre, 01 RR 838 plakalı traktör sürücüsü Cahit B. ve yanında bulunan Ferhat Şahbaz, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında bulunan kayaya çarptı.

Traktörde sürücünün yanında bulunan Ferhat Şahbaz olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Cahit B. yaralı olarak kurtuldu.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kozan Devlet Hastanesinde tedavisi süren Cahit B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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