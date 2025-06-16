Adana’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü TIR altında can verdi!

Kaynak: Haber Merkezi
Adana’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü TIR altında can verdi!

Adana-Ulukışla kara yolunda yaşanan trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Metin Kurt-Aksaray/YENİÇAĞ

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 11.00 civarında Bereke mevkiinde meydana geldi. Aksaray plakalı 68 ABT 646 plakalı TIR, Erhan K.’nın yönetimindeyken, plakası ve tescili olmayan bir motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü TIR’ın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kimliği henüz belirlenemeyen talihsiz sürücünün cenazesi, sağlık ekiplerince otopsi için morga götürüldü.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Güvenlik güçleri olay yerinde kapsamlı önlemler alırken, TIR sürücüsü Erhan K. gözaltına alındı.

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Jandarma, kazanın oluş nedenini araştırmak için detaylı inceleme başlatırken, plakasız ve tescilsiz motosiklet kullanımı dikkat çekti.

Yetkililer, trafik kurallarına uymayan araç ve sürücülere karşı denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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