Adana’da feci kaza: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: İHA
Adana’da feci kaza: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpışmasının ardından, gerçekleşen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Yasin'in (58) kullandığı 01 AHH 758 plakalı motosiklet ile Mahmut Ç. idaresindeki 01 AYV 149 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yasin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Hasan Yasin'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Mahmut Ç. ise gözaltına alındı.

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