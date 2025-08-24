Adana’da feci kaza: otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan kazada, kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece ilçeye bağlı Yeşilbağlar Mahallesi Bayraklı Tepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Akif Özgüner'in kullandığı otomobil uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen sürücüler, uçurumdaki aracı görüp 112'ye ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

feci.jpg

Ekiplerin yaptığı kontrolde Özgüner ile yanındaki Cumali Duru'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Mehmet Akif Özgüner ile Cumali Duru'nun cansız bedenleri morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

