Olay, Pozantı ilçesinde Niğde istikametine doğru ilerleyen 81 ACK 958 plakalı tırın, yakıt ikmali için bir petrol istasyonuna dönmek üzere sol şeride ani manevra yapmasıyla yaşandı.

Tam bu sırada, Şeker Pınarı mevkiinden gelen ve üç kişilik bir aileyi taşıyan 01 AHK 968 plakalı Volkswagen marka otomobil, tırı arkadan vurdu.

Yoğunluğun etkisiyle savrulan otomobil, karşı şeride fırlayarak yol kenarındaki bariyerlere sert bir şekilde çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye hızla 112 Acil Servis ambulansları ile itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, araçta sıkışan yolcuları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.Yaralılar öncelikle Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Otomobilin sürücüsü M.D.'nin (inisyalleriyle belirtilen) durumu kritik olduğu için acilen Adana'daki Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.