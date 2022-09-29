29 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da FETÖ'nün "sohbet imamı"na 25 yıla kadar hapis istemi

Adana'da FETÖ'nün "sohbet imamı"na 25 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasında "sohbet imamı" olduğu iddia edilen tutuksuz sanık hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 17:48
Takip Et

Adana'da FETÖ'nün "sohbet imamı"na 25 yıla kadar hapis istemi

Adana'da FETÖ'nün ''sohbet imamı''na 25 yıla kadar hapis istemi
+
Aa
-

Savcılıkça, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan İ.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İ.T. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın veri inceleme raporuna göre FETÖ içerisinde çalıştığı kurumdaki bilgileri sorumlu imamıyla paylaşan, istenildiğinde bu bilgileri sorumlu imamına getiren, örgüt elemanı olacağı anlaşılmayacak kadar yaşam tarzına dikkat eden, FETÖ'ye bağlılığı tam olan örgüt üyelerinin tanımlandığı "5A" kodu ile derecelendirildiği belirtildi.

Sanığın FETÖ'nün adliye yapılanmasında sohbet imamı olarak görev yaptığı, örgüt üyesi adliye personellerine FETÖ'nün ideolojisi doğrultusunda eğitimler verdiği anlatılan iddianamede, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği, örgütün güncel ve siyasi talimatlarını kendisine bağlı kişilere aktardığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiği ve 2013 yılında yapılan İcra Müdürlüğü sınav sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı bu yönüyle "nitelikli dolandırıcılık" suçunu FETÖ faaliyetleri çerçevesinde işlediği belirtilerek, İ.T'nin "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.T'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
1
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
2
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
3
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
4
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
5
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
6
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
7
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Bolu'da şüpheli paket paniği
﻿Bolu'da şüpheli paket paniği
﻿Bolu'da şüpheli paket paniği
﻿Bolu’da çöpün kenarına bırakılan şüpheli çanta patlatıldı
﻿Bolu’da çöpün kenarına bırakılan şüpheli çanta patlatıldı
﻿Bolu’da çöpün kenarına bırakılan şüpheli çanta patlatıldı
﻿Felahiye İmar işçi alacak
﻿Felahiye İmar işçi alacak
﻿Felahiye İmar işçi alacak
﻿Türkiye'nin yüzde 63'ü fatura ödeyebilme konusunda endişeli
﻿Türkiye'nin yüzde 63'ü fatura ödeyebilme konusunda endişeli
﻿Türkiye'nin yüzde 63'ü fatura ödeyebilme konusunda endişeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.