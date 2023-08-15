Adana’da filmleri aratmayan kovalamaca

Adana'da polisin “dur” ihtarına uymayan otomobil, 70 kilometrelik kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı.

Adana’da filmleri aratmayan kovalamaca

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde polis ekipleri şüphelendikleri 01 AOG 874 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü M.E.Ç (26) hızla kaçmaya başladı.

POLİSLERİN UYARI ATIŞLARINI UMURSAMADI, ÖLÜMÜNE KAÇMAYA DEVAM ETTİ

Trafik kurallarını hiçe sana sürücü M.E.Ç. hızla kaçmaya devam etti. Polis ekipleri aracın durması için defalarca havaya uyarı ateşi açtı. Ancak sürücü M.E.Ç. bunlara aldırış etmeyerek şehir içerisinde ölümüne kaçtı. Sürücü daha sonra otoyola girerek izini kaybettirmek istedi. Polis ekipleri otoyolda 70 kilometre boyunca aracın peşini bırakmadı.

Otoyoldan çıkan sürücü, Sarıçam ilçesine bağlı Baklalı Caddesi'ne girdi, kaçmaya devam ettiği sırada peşindeki Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı anlaşıldı. Sürücüyle birlikte toplam 5 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (İHA)

aw008468-01.jpg

aw008468-02.jpg

aw008468-03.jpg

aw008468-04.jpg

aw008468-05.jpg

Öne Çıkanlar
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
Son Haberler
Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı Yaşam
Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Kocaeli’de oto galeriye silahlı saldırı: Kurşun yağdırıp kaçtılar Yaşam
Kocaeli’de oto galeriye silahlı saldırı: Kurşun yağdırıp kaçtılar
Borsadan rekor üstüne rekor: Son 11 yıldır böylesi görülmedi Ekonomi
Borsadan rekor üstüne rekor: Son 11 yıldır böylesi görülmedi
Erman Toroğlu'nu Karagümrük Beşiktaş maçında kızdıran karar: Tek kelimeyle ayıp Spor
Erman Toroğlu'nu Karagümrük Beşiktaş maçında kızdıran karar: Tek kelimeyle ayıp
Galatasaray Ljubljana karşısında. İlk 11 ve maçın kanalı belli oldu Spor
Galatasaray Ljubljana karşısında. İlk 11 ve maçın kanalı belli oldu
Erzurum'da üniversite kampüs alanında hız kazası: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Erzurum'da üniversite kampüs alanında hız kazası: 1 ölü, 1 yaralı