Adana'da Galatasaray şov. Flaş Abdülkerim detayı

Galatasaray, Süper Lig'in 4. hafta maçında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

İlk yarısını Kerem Aktürkoğlu, Semih Güler (kendi kalesine), Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens'in golleriyle 4-0 önde tamamlayan Galatasaray dakikalar 60'ı gösterdiğinde Abdülkerim Bardakçı ile 5-0'ı buldu.

Tecrübeli futbolcu bu golden 1 dakika sonra kendi ceza sahası içinde topa elle dokundu, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar inceleyen Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada penaltı atışını kullanan Yusuf Sarı'nın şutunda, Fernando Muslera gol izni vermedi.

Dakikalar 78'i gösterdiğinde Maestro'nun derin pasında ceza sahası içine hareketlenen Fougeu, Jelert ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, beyaz noktayı gösterdi.

Bu kez topun başına Gravillon geçti ve Muslera'nın müdahalesine rağmen skoru 5-1'e getirdi.