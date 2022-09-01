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Adana'da genç kadın başına taşla vurularak öldürüldü

Adana'da evinin bahçesinde yarı çıplak halde önce darp edilen sonra kafasına taşla vurulan 24 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 07:58
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Adana'da genç kadın başına taşla vurularak öldürüldü

Adana'da genç kadın başına taşla vurularak öldürüldü
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İHA'nın haberine göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. 24 yaşındaki Şermin Sarı oturduğu evin bahçesinde yarı çıplak halde kimliği belirlenemeyen bir erkek tarafından darp edilmeye başlandı. Sarı'nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bu sırada ismi öğrenilemeyen kişi bahçede bulduğu bir taşla Sarı'nın kafasına defalarca vurup olay yerinden kaçtı. Şermin Sarı kanlar içerisinde yere yığıldı. Bölgeye gelen polis kadının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

Olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri Sarı'nın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme polisinin çalışmasının ardından Sarı'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan Sarı'nın annesi ve kardeşleri olay yerine geldi. Acılı aile gözyaşlarına boğuldu. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan, Sarı'nın iki çocuk annesi olduğu ve kocasından kısa bir süre önce ayrıldığı öğrenildi.

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