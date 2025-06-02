Adana'da genç mühendisin kahreden sonu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana'da genç mühendisin kahreden sonu!

Adana'da korkunç iş kazasında, güneş enerjisi sistemleri üreten tesiste çalışırken sac kesimi sırasında kopan parçanın karnına isabet etmesi sonucu 28 yaşındaki makine mühendisi Ahmet Bingöl hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Adana Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren güneş enerjisi sistemleri üreten bir tesiste meydana geldi. Tesiste çalışan makine mühendisi Ahmet Bingöl, sac kesimi sırasında kopan parçanın karnına isabet etmesiyle ağır yaralandı.

Adana'da genç mühendisin kahreden sonu!

İş yerindeki arkadaşları tarafından araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Bingöl, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bingöl, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Bingöl'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Adana'da genç mühendisin kahreden sonu!​​​​​​​

Yaşanan iş kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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