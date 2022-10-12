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Sokak ortasında yumruklu kavga

Adana’da gençlerin sokak ortasında tekme tokat kavgası vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 09:04
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Adana’da gençler arasında yumruklu kavga

Sokak ortasında yumruklu kavga
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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Şehitler Bulvarında dün akşam meydana geldi.

İddiaya göre, taksiden inen bir genç 3-4 kişi tarafından darp edilmeye başlandı. Bu arada gencin yanına gelen bir şahıs da kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak o da saldırıya uğrayınca kavga büyüdü. 

Gençler tekme, tokat ve yumruklarla birbirine girdi. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Bir süre sonra çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga önlendi.

(Kaynak: İHA)

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