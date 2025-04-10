Adana’da gergin anlar! Nefes kesen operasyonla yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana'da husumetli oldukları, 7 ayrı yeri farklı tarihlerde ev ve iş yerlerine tabancayla ateş eden İ.D ve M.Ç, polisin takibi sonucu yakalandılar. Polisteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 1’i tutuklandı 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 2 Nisan saat 20.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen İbrahim D. ile Mahmut Ç., husumetli oldukları A.E.'nin evinin bulunduğu sokağa gitti. Şüpheliler, bellerinden çıkardıkları tabancalarla A.E.'nin evine peş peşe ateş edip koşarak, kaçtı. Sokaktaki bir kişi ise park halindeki otomobilin arkasına gizlenerek kendini korudu. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana’da gergin anlar! Nefes kesen operasyonla yakalandı

7 KİŞİNİN DAHA EV VE İŞ YERLERİNİ KURŞUNLAMIŞLAR

Mahallelinin ihbarı üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda; İbrahim D. ile Mahmut Ç.'nin, farklı tarihlerde 2 kişinin evine, 5 kişinin de iş yerine silahlı saldırı düzenlediği belirlendi. Aynı mahallede araştırma yapan polis, şüphelileri motosikletle seyir halindeyken fark edip, "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan şüpheliler, yaklaşık 6 kilometrelik takibin ardından yakalandı.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, İbrahim D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana’da gergin anlar! Nefes kesen operasyonla yakalandı

Adana’da gergin anlar! Nefes kesen operasyonla yakalandı

Adana’da gergin anlar! Nefes kesen operasyonla yakalandı

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