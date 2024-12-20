Adana’da görev yerini değiştiren şefini tabanca ile vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana’da görev yerini değiştiren şefini tabanca ile vurdu

Adana’nın Çukurova Belediyesi’nde görev yapan bir personel, görev yerini değiştirdiği iddia ettiği birim şefini tabanca ile vurarak yaraladı. Şüpheli olay sonrası olay yerinden kaçarken, yaralanan birim şefi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çukurova Belediyesi'nin şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü Yol İşleri Birimi'nde çalışan İ.İ., görev yerinin değiştirildiğini öğrenince birim şefi O. A'nın yanına gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İ.İ.,O.A'yı tabancayla bacağından yaraladıktan sonra kaçtı. Belediye personelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, A, ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan A'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, şüpheli İ.İ'yi yakalanması için çalışma başlattı.

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