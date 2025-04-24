Adana'da gözaltına alınan şahsın ifadesi pes dedirtti! Ev değil cephanelik...

Adana'da evinde 7'si tabanca 12 silah ve 498 mermi ele geçirilen şahıs "Hevesim var, biriktiriyorum" diyerek kendini savundu.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hayrettin Ö.'nün (46) babası A.Ö. (70) ile yaşadığı evinde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, Narlıca Mahallesi'ndeki eve baskın yaptı. Yapılan baskında baba ile oğlu gözaltına alındı. Evde yapılan arama çalışmalarında 2'si kurusıkı 7 tabanca, 1'i bilye atar, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet ruhsatlı tüfek ve 498 adet mermi ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesinde silahların kendisine ait olduğunu beyan eden H.Ö., "Hevesim var, biriktiriyorum" savunması yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayrettin Ö. tutuklanırken babası adli kontrol şartıyla serbest kaldı.