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Katilini terlikle kovaladı. O anlar böyle kaydedildi

Katil tetiğe bastı o can havliyle ayağından terliği çıkartıp, katili kovaladı. Adana’da dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden şahsın katilini terlikle kovalarken vurulduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 15:19
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Adana'da Hakan Denizli katilini terlikle kovaladı. Yediği kurşunlar nedeniyle yere düşen genç hastanede yaşamını yitirdi

Katilini terlikle kovaladı. O anlar böyle kaydedildi
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Adana'da dün işlenen cinayetin görüntüsü ortaya çıktı. Motosikletini tam hareket ettireceği anda silahın kendisine doğrultuğunu gören 19 yaşındaki Hakan Denizli can havliyle ayağından terliği çıkarttı, saldırgana fırlattı, sonra da kovalamaya başladı. Ancak gücü yetmedi bir süre sonra aldığı kurşun yarası nedeniyle yere düştü. Hastaneye kaldırılan Hakan Denizli hayatını kaybetti geriye de olayın o anları kaldı.

Adana’da dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden şahsın katilini terlikle kovalarken vurulduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Hakan Denizli motosiklete bindiği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanıp kaldırdığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Denizli’nin hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda saldırganın Denizli’nin yanına geldiği sora tabancayla ateş etmeye başladığı, Denizli’nin ise katiline terlik fırlatarak karşı koyup onu kovaladığı anlar olduğu görüldü. Olayda hayatını kaybeden Denizli'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise saldırganı bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı.

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Emrah arslan
17.09.2022 15:55
Ülke iyicene çığrından çıktı.buna birileri dur demeli.  
 
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