Adana’da halk, aktarlara akın etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana’da halk, aktarlara akın etti

Adana'da havaların sert geçmesi hastalıkları arttırdı. Bu nedenle vatandaşlar aktarlara akın etti.

Kentte kış mevsiminin gelmesiyle birlikte aktarlarda yoğunluk oluştu. Vatandaşların ise Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'ndeki aktarlarda adeta akın etti.

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Soğuk havalardan etkilenip hasta olan ve hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar, kimyasal ilaçlara alternatif olarak özellikle ıhlamur, ada çayı, zencefil, zerdeçal gibi bitkisel çözümleri tercih ediyor.

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Aktar dükkanı işleten Can Aydın, Adanalıların kış aylarında genelde atom, ada çayı ve ıhlamuru tercih ettiğini belirtti.

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Aydın, "Çoğunlukla vatandaşlar soğuk algınlığı için bizden doğal ürünler alıyor. Zencefil, zerdeçal, çörek otu, tarçın, atom, ada çayı ve ıhlamur bu aralar çok rağbet görüyor. Bunları kullanırken aşırıya kaçmamak da çok önemli" dedi.

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Bitkisel ürünler alan Yusuf Aydın, "Öksürük ve bronşite iyi geldiği için bitkisel ilaçları aldım" diye konuştu. Akın Karut ise bağışıklık sistemini bitkisel ürünlerle güçlendirdiğini söyledi.

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