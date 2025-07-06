Adana’da halk plajında denize giren bir kişi boğuldu

Kaynak: DHA

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde halk plajından denize giren Kureyş Çakmak (50), boğuldu.

Olay, bugün akşam saatlerinde Yumurtalık Halk Plajı’nda meydana geldi. Sahilden denize giren Kureyş Çakmak, bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi yaşadı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Çakmak’a önce vatandaşlar müdahale etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yumurtalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çakmak’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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