Adana'da hareketli saatler: 'Halay başı' kavgasında kurşun yağdırdılar!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana'da hareketli saatler: 'Halay başı' kavgasında kurşun yağdırdılar!

Adana'da bir süre önce düğüne katıldılar. 26 yaşındaki Ahmet B., 23 yaşındaki Can Ç. ile düğünde 'halay başı' anlaşmazlığı yaşadılar. Kavga ettikleri kişilerin ismini söylemeyen 23 yaşındaki Adem A.'nın evini adeta kurşun yağmuruna tuttular.

Olay, 18 Mart'ta saat 02.00 sıralarında Adana Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet B., arkadaşı Can Ç.'nin kullandığı motosikletle husumetli olduğu Adem A.'nın evinin önüne gitti. Ahmet B. ve Can Ç., Adem A.'nın evine tabancalarla ateş edip, kaçtı.

Bölgede devriye görevindeki yunus polisi, silah seslerini duyunca şüphelilerin peşine düştü. Caddede polisle karşılaşan şüpheliler, "Dur" ihtarına uymayıp kaçmaya devam etti.

Ekipler, yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından 2 şüpheliyi yakaladı. Üst aramasında çelik yelek giydiği belirlenen Ahmet B. ile Can Ç.'den 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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"HALAY BAŞI" ANLAŞMAZLIĞI YAŞAMIŞLAR

Gözaltına alınıp, Gasp Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin bir süre önce katıldıkları bir düğünde "halay başı" anlaşmazlığı nedeniyle kavgaya karıştığı belirlendi.

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Ahmet B. ve Can Ç.'nin, kavga ettikleri kişilerin isimlerini söylemediği için Adem A.'ya husumet güttüğü, evini bulduktan sonra da kurşunladıkları ortaya çıktı. Sorguya alınan şüpheliler, "O bölgeden geçtik ancak eve ateş etmedik. Üzerimizde tabanca olduğu için polisten kaçtık" dedi.

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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Ç. ile Ahmet B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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