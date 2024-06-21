Adana’da hava 50 derece olunca kapış kapış gidiyor! Tanesini 40 ila 50 liraya satıyor

Kentteki insanlar, Toros Dağları’ndan getirilen karla serinlemeyi tercih ediyorlar. Hava sıcaklığının 40 derece olduğu bu günlerde, vatandaşlar her yolu deneyerek serinlemeye çalışıyorlar.

Abdullah Polat adlı bir kişi, yaz aylarında Toroslar Dağları’nın yüksek kesimlerine yağan karı kamyonla Adana kent merkezine taşıyarak satıyor.

40 İLA 50 LİRAYA SATILIYOR

En sıcak haziran günlerinde, insanlar 40 ile 50 TL arasında değişen fiyatlarla bu kara yoğun ilgi gösteriyorlar. Kar satın alanlar, sıcak yaz aylarında pekmez veya şerbetle tüketmeyi tercih ediyorlar ve Adana sıcağında karın vazgeçilmezleri olduğunu belirtiyorlar.

Abdullah Polat, babasının yaklaşık 15 yıldır yaz aylarında bu işi yaptığını ve şu an kendisinin bu geleneği sürdürdüğünü ifade ediyor.

Müşteriler, Adana sıcağında serinlemek için karın olmazsa olmaz olduğunu dile getiriyorlar. Karın yavaş yavaş yenmesi gerektiğini vurgulayanlar da bulunuyor. Parkta dinlenenler ise buraya geldiklerinde kar almayı ihmal etmiyorlar ve sıcak havada bu yöntemle serinliyorlar.